Глава Удмуртии подписал закон о развитии ответственного бизнеса в регионе
Глава республики Александр Бречалов подписал закон «О развитии ответственного ведения бизнеса в Удмуртской Республике», которым, в частности, подразумевается создание реестра социально ориентированных и благонадежных компаний. Соответствующий правовой акт опубликован на сайте правительства региона.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Законопроект об ответственном бизнесе Госсовет республики принял в середине декабря. По словам министра экономики Удмуртии Анны Слугиной, цель инициативы — создание комплексной системы поддержки социально ориентированных и экономически устойчивых организаций.
Критерии попадания в реестр находятся в разработке. Они будут учитывать законопослушность и устойчивость бизнеса, отсутствие процедур банкротства, непричастность к экстремистской деятельности, количественный порог ЭКГ-рейтинга, соцгарантии, экологическую ответственность и другие факторы. Нахождение в реестре позволит предпринимателям получать различные меры поддержки, в их числе финансовая, имущественная, информационная и иные.
Эксперты считают, что реестр упростит проверку надежности компаний, что станет положительным сигналом для рынка и партнеров. Главное, указывают собеседники, чтобы перечень не стал «инструментом отсева», когда основную поддержку получают лидеры рейтинга, а новички, в числе которых много субъектов малого и среднего бизнеса, остаются в стороне.
