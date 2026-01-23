Глава Удмуртии подписал закон о развитии ответственного бизнеса в регионе

Глава республики Александр Бречалов подписал закон «О развитии ответственного ведения бизнеса в Удмуртской Республике», которым, в частности, подразумевается создание реестра социально ориентированных и благонадежных компаний. Соответствующий правовой акт опубликован на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Законопроект об ответственном бизнесе Госсовет республики принял в середине декабря. По словам министра экономики Удмуртии Анны Слугиной, цель инициативы — создание комплексной системы поддержки социально ориентированных и экономически устойчивых организаций.

Критерии попадания в реестр находятся в разработке. Они будут учитывать законопослушность и устойчивость бизнеса, отсутствие процедур банкротства, непричастность к экстремистской деятельности, количественный порог ЭКГ-рейтинга, соцгарантии, экологическую ответственность и другие факторы. Нахождение в реестре позволит предпринимателям получать различные меры поддержки, в их числе финансовая, имущественная, информационная и иные.

Эксперты считают, что реестр упростит проверку надежности компаний, что станет положительным сигналом для рынка и партнеров. Главное, указывают собеседники, чтобы перечень не стал «инструментом отсева», когда основную поддержку получают лидеры рейтинга, а новички, в числе которых много субъектов малого и среднего бизнеса, остаются в стороне.

Подробнее о реестре ответственных субъектов читайте в материале «Бизнес привлекут к ответственности».