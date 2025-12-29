Бизнес привлекут к ответственности

В Удмуртии создадут перечень социально ответственных и экономически устойчивых организаций. Такой законопроект принял Госсовет республики в середине декабря. Критерии внесения в реестр, как и меры поддержки предприятий разрабатываются. Планируется учитывать данные национальной оценки деловой репутации, иными словами ЭКГ-рейтинг. Эксперты считают, что реестр упростит проверку надежности компаний, что станет положительным сигналом для рынка и партнеров. Главное, указывают собеседники, чтобы перечень не стал «инструментом отсева», когда основную поддержку получают лидеры рейтинга, а новички, в числе которых много субъектов малого и среднего бизнеса, остаются в стороне.

В середине декабря Госсовет Удмуртии принял законопроект «О развитии ответственного ведения бизнеса в Удмуртской Республике». Законодательную инициативу на сессии презентовала министр экономики Удмуртии Анна Слугина. По ее словам, главная цель документа — создание комплексной системы поддержки социально ориентированных и экономически устойчивых организаций.

«Речь идет о компаниях, которые не только демонстрируют финансовую стабильность, но и ведут свою деятельность в строгом соответствии с правовыми и этическими нормами. Это организации, которые вносят вклад в развитие региона через ответственное отношение к сотрудникам, молодежную дисциплину, заботу об окружающей среде и следование принципам добросовестной конкуренции»,— сказала министр.

Расшифровка ЭКГ

Госпожа Слугина добавила, что актуальность законопроекта подтверждается данными национальной оценки деловой репутации — ЭКГ-рейтингом. Из почти 78,8 тыс. удмуртских компаний и ИП, принявших участие в нем, 21% достигли высоких уровней ответственности. Она отмечает, что по этому показателю Удмуртия является лидером в ПФО, в среднем по округу доля составляет 14,7%.

ЭКГ-рейтинг был разработан в 2024 году. Он утвержден национальным стандартом ГОСТ как «индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности». Рейтинг формируется по 47 показателям по направлениям «Экология», «Кадры» и «Государство» (ЭКГ). Максимальное число баллов — 160, предусмотрены уровни от C до AAA. Участие в проекте бесплатное. На сайте ЭКГ-рейтинга говорится, что законы о развитии ответственного ведения бизнеса приняты в 28 субъектах РФ. В частности, ЭКГ-рейтинг используется для подтверждения индекса деловой репутации в госзакупках.

Для повышения уровня ответственности местных предприятий правительство Удмуртии создаст реестр таких субъектов и определит критерии благонадежности, социальной и экологической ответственности.

Под благонадежность попадают такие подпункты как законопослушность и устойчивость бизнеса, отсутствие процедур банкротства, непричастность к экстремистской деятельности и количественный порог ЭКГ-рейтинга.

К социальной ответственности отнесен вклад в развитие человеческого капитала, в частности, улучшение демографических показателей через «достойную оплату труда» и соцгарантии.

Экологическая ответственность учитывает среди прочего соблюдение нормативов использования вторсырья и реализация эко-проектов.

Уполномоченный орган — минэкономики Удмуртии. Конкретные меры финансовой и иных видов поддержки ответственного бизнеса находятся в разработке. Согласно пояснительной записке, такие компании в числе прочего смогут рассчитывать на приоритетное рассмотрение обращений и ускоренный порядок получения госуслуг, а также на информационное сопровождение.

«Не инструмент отсева, а лестница для развития»

Директор ижевского филиала Института экономики УрО РАН Анна Овчинникова считает, законопроект позволит «институционализировать существующее конкурентное преимущество региона — высокую долю социально и экологически ответственных компаний».

«Формирование официального реестра ответственных субъектов выполняет роль верифицируемого сигнала для рынка, партнеров, инвесторов и финансовых институтов. Это упрощает проверку надежности, сокращает время и ресурсы на переговоры, проверки, что в макроэкономическом масштабе напрямую способствует росту деловой активности и ВВП»,— отметила госпожа Овчинникова.

Исполнительный директор удмуртского отделения «Опоры России» Андрей Орлов согласен, что реализация законопроекта может способствовать улучшению деловой репутации и привлечению инвестиций, но обращает внимание на необходимость внимательного анализа возможных последствий, особенно для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

«Критерии отбора пока не утверждены. Если они будут слишком жесткими, это может создать дополнительные административные и финансовые барьеры для МСП, особенно для тех, кто только начинает свой бизнес. Компании с уже высоким рейтингом получат дополнительные преимущества, что может усугубить разрыв между лидерами и отстающими»,— отмечает господин Орлов.

По мнению Анны Овчинниковой, риски дополнительных барьеров для МСП могут быть нивелированы правильной реализацией законопроекта. «Критически важно, чтобы система воспринималась не как инструмент отсева, а как “лестница” для развития. Для этого критерии присвоения статуса должны быть не только объективными, но и гибкими, учитывающими не только текущий уровень ЭКГ-рейтинга, но и динамику улучшений, а также конкретные усилия компании»,— добавила эксперт.

Основные меры поддержки, соглашаются собеседники «Ъ-Удмуртия», должны быть направлены на помощь предприятиям в повышении их стандартов, а не «становиться привилегией для достигших совершенства». «Депутаты предложили учитывать поддержку участников СВО и их семей при оценке ответственности компаний. Это может стать дополнительным стимулом для бизнеса»,— сказал Андрей Орлов. Он добавил, что подобные законы приняты в 23 регионах РФ.

«Закон закрепляет важный сдвиг в парадигме: бизнес — это не только история про прибыль, но и про ответственность перед обществом и страной <...> При грамотной реализации закон может стать не барьером, а катализатором позитивных изменений для всего делового климата Удмуртии»,— резюмировала госпожа Овчинникова.

