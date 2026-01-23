Александра Хинштейна прооперировали после ДТП

Губернатора Курской области, бывшего депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна прооперировали в Курской областной клинической больнице после ДТП. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александру Хинштейну врачи диагностировали перелом бедренной кости. Как отметил губернатор, Минздрав предлагал перевести его в Москву, но он принял решение «лечиться на курской земле».

«Медики настаивают, чтобы я абстрагировался от внешних контактов, от рабочих моментов. Но я так не могу и не хочу. Продолжу держать руку на пульсе даже в горизонтальном положении»,— сказал в видеосообщении Александр Хинштейн.

Вчера, 22 января, губернатор Курской области сообщил, что его машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

Сабрина Самедова