Бывший депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн попал в ДТП

Губернатор Курской области и бывший депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн госпитализирован после ДТП. Об этом Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня планировал целый день работать в Конышевском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Сейчас нахожусь в больнице»,— написал глава региона.

По словам Александра Хинштейна, все обошлось без серьезных последствий, других пострадавших нет.

Сабрина Самедова