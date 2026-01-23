На побережье Анапы не обнаружили новых выбросов мазута

В Анапе и Темрюкском районе не фиксируют новых загрязнений нефтепродуктами. Об этом 23 января сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По данным оперштаба, на побережьях Анапского и Темрюкского района не было найдено следов мазута в период с 16 по 23 января. Это продемонстрировали результаты мониторинга береговой линии, который проводится в регулярном режиме.

Специалисты отряда «Кубань-СПАС» осуществляют обследование побережья в ежедневном режиме, о чем также сообщили в оперативном штабе Кубани.

София Моисеенко