Судимому за взятки курсантов экс-доценту института МЧС на Урале отменен приговор

Свердловский областной суд отменил приговор Кировского районного суда Екатеринбурга, согласно которому бывший доцент Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России Алексей Бурцев был приговорен к семи годам колонии строгого режима. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, уголовное дело суд рассмотрит в новом составе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Приговор был обжалован осужденным, его адвокатом, а также прокуратурой. В данный момент Бурцев освобожден из-под стражи.

В сентябре суд признал Алексея Бурцева виновным в получении взятки в крупном размере от курсантов за незаконные действия (п.п. «б», «в» ч.5 ст.290 УК РФ). Помимо назначения наказания в колонии, районный суд также запретил ему в течение трех лет заниматься преподавательской деятельностью.

По данным следствия, доцент организовал сбор денег со второкурсников через курсанта четвертого курса. За вознаграждение он предоставлял готовые курсовые работы, гарантировал успешную защиту и выставление положительных оценок. Общая сумма взяток составила порядка 600 тыс. руб.

Ирина Пичурина