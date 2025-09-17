В Екатеринбурге экс-доцент института МЧС осужден за взятки от курсантов

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к семи годам лишения свободы бывшего доцента Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России Алексея Бурцева. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, суд запретил ему в течение трех лет заниматься преподавательской деятельностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, Алексей Бурцев организовал сбор денежных средств со студентов второго курса через курсанта-старшекурсника. За вознаграждение он предоставлял готовые курсовые работы, гарантировал успешную защиту и выставление положительных оценок. Общая сумма взяток составила порядка 600 тыс. руб.

Изначально действия подсудимого квалифицировались как вымогательство, однако суд изменил квалификацию обвинения. Алексей Бурцев признан виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ ( получение взятки через посредника в крупном размере).

Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней.

Полина Бабинцева