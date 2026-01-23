Гол Капризова в овертайме принес «Миннесоте» победу над «Детройтом»

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей и двумя заброшенными шайбами, в том числе победной в овертайме, в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингс». Игра завершилась со счетом 4:3.

Помимо Капризова в составе «Миннесоты» дубль сделал Матс Цуккарелло. У «Детройта» дважды отличился Лукас Рэймонд, шайбу также забросил Джеймс ван Римсдайк.

В текущем сезоне НХЛ Кирилл Капризов набрал 62 очка (27 голов+35 передач) за 52 игры. Нападающий вышел на четвертое место по количеству победных шайб в истории «Миннесоты». По этому показателю его опережают Мариан Габорик (43), Зак Паризе (39) и Микко Койву (33).

«Миннесота» набрала 67 очков в 52 играх и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Детройт» с 67 баллами по итогам 52 встреч возглавляет Атлантический дивизион.

Таисия Орлова