Bloomberg: США решили снять все ограничения по военному присутствию в Гренландии

Вашингтон инициировал переговоры по пересмотру ключевого оборонного соглашения 1951 года с Данией, сообщает Bloomberg. Цель — отмена любых ограничений на размещение американских военных объектов в Гренландии. Сейчас договор обязывает США консультироваться с Данией и властями автономии перед любыми «существенными изменениями».

По данным источников издания, требование об отмене ограничений на военное присутствие стало ключевым со стороны американской делегации. После возвращения в Белый дом Дональда Трампа, отмечает Bloomberg, тема контроля над Гренландией, стала «абсолютно необходимой для национальной безопасности». Ранее господин Трамп не исключал аннексию Гренландии с помощью армии, но 21 января в Давосе заявил: «Мы не будем использовать военную силу для этого».

Как сообщала The New York Times, возможная сделка может включать передачу США небольшой территории острова под военные базы. Проект соглашения, обсуждавшийся с генсеком НАТО, также предусматривает размещение американской системы ПРО.