Петербургские грузовики БАЗ вошли в программу субсидий Минпромторга на 2026 год

Минпромторг России включил полноприводные грузовые автомобили и шасси повышенной проходимости БАЗ в перечень колесных транспортных средств, на которые в 2026 году распространяются меры господдержки. Покупатели такой техники смогут получить государственную субсидию, сообщили в пресс-службе АО «Романов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство тяжелых полноприводных грузовых автомобилей БАЗ на производственной площадке АО "Романов"

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Производство тяжелых полноприводных грузовых автомобилей БАЗ на производственной площадке АО "Романов"

В перечень вошли шасси БАЗ S32А00 и S34А00, седельный тягач БАЗ S34А10, автомобиль с бортовой платформой БАЗ S32А30 и самосвал БАЗ S32А50. В компании уточнили, что модели подтвердили уровень локализации, набрав 3644 балла при требуемых 2500, и внесены в реестр российской промышленной продукции в Государственной информационной системе промышленности.

Серийное производство автомобилей БАЗ стартовало в конце 2025 года на площадке АО «Романов» в Санкт-Петербурге. Линейка включила шасси, самосвалы, тягачи и автомобили с бортовой платформой с колесной формулой 66 и независимой пружинной подвеской. В планах компании — выпускать 600 единиц спецтехники в год.

Подробнее об открытии производства — в материале «Ъ Северо-Запад» «БАЗ — и готово».

Артемий Чулков