АО «Романов» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») официально открыло серийное производство грузовиков под брендом «БАЗ» (Брянский автозавод) на бывшей площадке Scania и MAN в Шушарах. В планах компании — выпускать 600 единиц спецтехники в год. Аналитики называют продукцию востребованной, особенно для предприятий нефтегазового и энергетического секторов, однако сомневаются, что компания сможет преодолеть годовой объем продаж в 300 единиц, даже с учетом использования госзаказа.

Несмотря на обозначенные перспективы, БАЗ может столкнуться с целым рядом трудностей и проблем, считают эксперты. Среди них дефицит квалифицированных кадров (особенно молодых специалистов)

Несмотря на обозначенные перспективы, БАЗ может столкнуться с целым рядом трудностей и проблем, считают эксперты. Среди них дефицит квалифицированных кадров (особенно молодых специалистов)

Серийная модельная линейка автопроизводителя предполагает выпуск самосвалов БАЗ S32A50 для перевозки сыпучих, навалочных и других грузов, а также седельных тягачей БАЗ S35A10 и бортовых машин БАЗ S31A30 на модульном шасси 6?6. Ключевые компоненты для производства компания получает от российских и белорусских поставщиков, сообщил на открытии производства генеральный директор АО «Романов» Дмитрий Гречухин. Основой для создания грузовиков БАЗ стали инженерные решения, применявшиеся при создании военных тягачей и шасси на Брянском автомобильном заводе.

Машины уже прошли испытания в Поволжье, на Урале и в Ленинградской области. Опытные образцы были также переданы для эксплуатационных тестов в подразделения «Газпрома».

Всего до 2027 года инвестиции в проект составят 17 млрд рублей. Из них на сегодняшний день вложено 10 млрд рублей, более 8 млрд рублей — кредит от банка ПСБ, добавил господин Гречухин.

По словам заместителя гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаила Подвязникова, в 2026 году на заводе планируют выпустить около 600 единиц техники при производственной мощности 2000 шт. Продавать машины будут через дилерскую сеть по всей РФ. Также господин Подвязников отметил, что техникой БАЗ заинтересовались в ОАЭ, куда завод планирует отправить модели на испытания.

В мае 2025 года АО «Романов», правительство Петербурга и Минпромторг РФ подписали специальный инвестиционный контракт (СПиК), что позволит компании компенсировать утильсбор, получать налоговые льготы, участвовать в программах поддержки спроса и госзакупках.

До 2022 года мощности завода в Шушарах позволяли выпускать около 7500 грузовиков Scania и около 6000 — MAN. Собственником площадки было петербургское ООО «Трак продакшн рус», которым на паритетных началах владели ООО «МАН Трак энд бас Продакшн Рус» и ОО «Скания-Питер». Обе компании принадлежали немецкому концерну Traton, после были проданы российским дистрибьюторам. С февраля 2024 года площадку арендовало АО «Романов». Сам же Брянский автозавод (БАЗ) находится под управлением Обуховского завода и так же входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей» с 2015 года.

Основными конкурентами БАЗ на рынке являются «Камаз», «Урал», белорусский МАЗ и китайские производители, в частности Shacman.

При этом продажи грузовых автомобилей в РФ год к году продолжают падение. За январь — ноябрь 2025 года в стране было продано 239,3 тыс. новых и подержанных грузовых автомобилей, что на 22,6% меньше, чем годом ранее, следует из отчета агентства НАПИ. За год доля новой техники в общем объеме продаж сократилась с 37,1% до 22,4%.

Доля новых китайских тяжелых грузовых автомобилей (свыше 16 тонн) на российском рынке за январь — ноябрь снизилась примерно на 17 процентных пунктов год к году: с 70% до 53%, подсчитали для “Ъ” в «Автостате». Доля российских производителей, напротив, выросла c 20% до 36%. На белорусские грузовики пришлось 7% продаж против 5% годом ранее. Остальные 4% приходятся на производителей из других стран.

Заведующий кафедрой безопасности РАНХиГС Александр Дмитриев говорит, что государственная поддержка поможет обеспечить БАЗ стабильный сбыт продукции и ресурсы для развития.

Учитывая использование госзаказа, расширение дилерской сети и стимулирование спроса в сегменте полноприводных вездеходов 6?6 (самосвалы, тягачи), которые могут быть востребованы в труднодоступных регионах на предприятиях нефтегазового и энергетического секторов, компания способна продавать в год 500–600 грузовиков, говорит эксперт. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров называет более скромные цифры, считая реалистичным сценарием реализацию объемов около 300 грузовиков в год.

Несмотря на обозначенные перспективы, БАЗ может столкнуться с целым рядом трудностей и проблем, считают эксперты. Среди них дефицит квалифицированных кадров (особенно молодых специалистов), высокая зависимость от гособоронзаказа и колебание спроса на спецтехнику, а также возможные санкции, ограничивающие доступ к комплектующим и технологиям, считает господин Дмитриев.

