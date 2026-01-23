Задержан предприниматель, давший взятку экс-министру здравоохранения Кузбасса

В Кемеровской области задержан индивидуальный предприниматель за дачу взяток бывшему главе минздрава региона и главврачу местной больницы. В жилище и офисе коммерсанта проведены обыски, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, рассказали сегодня в кузбасском управлении Следственного комитета России.

В материалах дела указывается, что не позднее июня 2025 года предприниматель передал министру здравоохранения Кузбасса 500 тыс. руб. Взятка полагалась за общее покровительство, содействие в заключении с областным медучреждением договоров поставки товаров и их своевременную оплату. Кроме того, по версии следствия, в феврале-апреле 2025 года в кабинете главврача медучреждения в Ленинске-Кузнецком бизнесмен передал последнему 200 тыс. руб. также за подписание договоров поставок.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Действиям бывшего министра здравоохранения и главврача, которые уже находятся в СИЗО по другим эпизодам взяток, будет дана правовая оценка, сообщили в следственном ведомстве.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне прошлого года силовики задержали бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова. В отношении экс-чиновника возбудили дело о коррупции, оно насчитывает несколько эпизодов.

Илья Николаев