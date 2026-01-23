Нижегородское минимущества начислило «Автомоллу» 50 млн рублей за захват земли

Компании «АльфаПроект» Юрия Жиделева, владеющей крупным торговым комплексом «Автомолл» на Суздальской улице, минимущества Нижегородской области направило две претензии на сумму 50 млн руб., выявив самозахват земельного участка площадью 2,9 га.

Как отмечается в презентации министерства по итогам работы в 2025 году, прихваченная территория была огорожена забором. В результате минимущеcтва выставило ООО «АльфаПроект» счета за бездоговорное использование занятого земельного участка, заключив с компанией соответствующее соглашение.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», еще в 2019 году владелец торгового комплекса судился с министерством по поводу оформления части земли, но спор проиграл. Вместе с тем компания успешно обжаловала штраф в 100 тыс. руб. от нижегородского управления Росреестра, доказав, что самовольного использования спорного участка, договор аренды по которому ранее был расторгнут, не было. Росреестр дошел до Верховного суда, но не смог оштрафовать ООО «АльфаПроект».

Иван Сергеев