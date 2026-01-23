Система быстрых блокировок

Турбизнес попал под удар из-за борьбы Центробанка с мошенниками. Агентства и их клиенты пожаловались на блокировки переводов с помощью Системы быстрых платежей. Из-за новых ограничений банки считывают оплату турпрограмм как подозрительный перевод. С чем пришлось столкнуться компаниям? И как они решают эту проблему? Разбиралась Анжела Гаплевская.

Семейная пара приобрела у турагентства «МагТур» из Балашихи путевку в ОАЭ за 200 тыс. руб. Оплатить счет им предложили с помощью QR-кода. Но возникли проблемы, рассказала “Ъ FM” генеральный директор компании Ирина Сидина: «Клиент написала, что ей заблокировали счет и будут разбираться. Как она рассказала, сделали это в связи с тем, что якобы от мошенников был перевод, банк проверяет операцию. Хотя платеж по реквизитам был выставлен, там все написано: куда, чего, откуда, за что. Дама пожаловалась, что очень долго дозванивалась в "Сбер". Деньги мне еще не поступили, хотя у нее со счета ушли. Понадобилось на это все, может, час-полтора».

Блокировки и задержки платежей у некоторых агентств уже случались неоднократно как со стороны отправителя, так и получателя. Участники рынка говорят, что иногда на разблокировку уходит больше суток. Причем подозрения вызывают самые разные суммы: от 20 тыс. руб. до нескольких сотен тысяч. Хотя официально ЦБ поручил проверять переводы свыше 200 тыс. руб. Больше всего случаев с пожилыми людьми, им приходится идти в отделение банка лично. Некоторые клиенты после звонка попадают в стоп-лист ЦБ и уже вовсе не могут провести платеж через любой счет. А пока идет разбирательство, цена на тур может подняться, почеркнул вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «В борьбе с дропперством банки уже начинают перегибать палку. Если говорить об ущербе, который наносит гиперопека, то платежи, например, за авиабилеты нужно производить строго в отведенное авиакомпанией время. Иначе цена перелета может измениться. Поскольку большинство турагентов все-таки не сидят в офисах, не имеют стационарных касс, они выдают ссылки на оплату в виде QR или СБП».

Возможно, Центробанк видит дополнительную пользу в таких блокировках, полагает директор по развитию компании «Я-Туроператор» Виктор Куликов: «Фактически это ударит по "черным" турагентам. Все операции должны проводиться через чек, через налог. Впоследствии турагенты просто не будут давать свои собственные карты, потому что замучаются, ведь их личные деньги окажутся заблокированы. Они станут просто говорить счет своего ИП».

Впрочем, оплата по СБП — это не просто экономия на эквайринге, а законный способ платежа, подчеркивают в АТОР. Так что проблема актуальна и для легального бизнеса. Пострадать могут и туристы, которые переводят крупные суммы между своими счетами в разных банках. При этом в законе нет ограничения по срокам заморозки операций. Как отмечают эксперты, это зависит от условий и правил банка. Защитить свои права потребителям может быть тяжело, отметил адвокат адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Артур Басистов: «Оператор в данной ситуации вообще ничего не может сделать, а клиент может пойти в свой банк. Там ему скажут, что следует обращаться в ЦБ, благо, там даже есть специальный раздел. Но регулятор, в свою очередь, может отправить гражданина в его банк, который и заблокировал операцию. В итоге они хором скажут: "Идите в суд". И это дело растянется на несколько месяцев».

Проблемы с платежами бьют и по другим сферам бизнеса: например, онлайн-ритейлу. С начала января с неоправданными блокировками карт столкнулось, по информации “Ъ”, 2-3 млн человек.

