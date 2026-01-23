Курский филиал «РИР энерго» выработал 1,1 млрд кВт/ч электроэнергии в 2025 году

Тепловые электростанции курского филиала АО «РИР Энерго» (бывшее АО «Квадра», входит в госкорпорацию «Росатом») в 2025 году выработали свыше 1,1 млрд кВт/ч электроэнергии. Отпуск тепловой энергии с коллекторов за этот период составил более 2,2 млн Гкал. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: курский филиал «РИР энерго» Фото: курский филиал «РИР энерго»

Выработка электроэнергии ТЭЦ СЗР по итогам прошлого года превысила 570 млн кВт/ч. Основной вклад обеспечила ТЭЦ-1, выработавшая свыше 536 млн кВт/ч, в то время как выработка ТЭЦ-4 составила более 25 млн кВт/ч.

Наибольший вклад в полезный отпуск тепла внесла ТЭЦ-1, отпустившая свыше 1 млн Гкал. Также были обеспечены выработка ТЭЦ СЗР на уровне более 863 тыс. Гкал и ТЭЦ-4 — 347 тыс. Гкал.

В прошлом году объем инвестиций филиала в ремонт генерирующего и вспомогательного энергооборудования превысил 129 млн руб. В рамках программы были выполнены работы различной сложности на десяти котлоагрегатах, 11 водогрейных котлах и четырех турбоагрегатах на всех станциях. Кроме того, отремонтированы две газотурбинные установки ТЭЦ СЗР и дымовая труба ТЭЦ-4, а также проведена модернизация двигателя газотурбинной установки №1 на ТЭЦ СЗР.

На прошлой неделе стало известно, что в 2026 году «РИР энерго» инвестирует 221 млн руб. в курские муниципальные энергообъекты.

Кабира Гасанова