«РИР энерго» инвестирует еще 221 млн в курские муниципальные энергообъекты

В 2026 году курский филиал АО «РИР энерго» (бывшее АО «Квадра», входит в госкорпорацию «Росатом») в рамках концессионного соглашения инвестирует более 221 млн руб. в модернизацию муниципальных объектов теплосетевого комплекса. В частности, планируется заменить оборудование пяти центральных тепловых пунктов (ЦТП) и бойлерной на улице 50 лет Октября. Об этом на предприятии сообщили 13 января.

Фото: пресс-служба «РИР энерго»

Для повышения эффективности ЦТП специалисты смонтируют на них новое насосное, теплообменное и электрическое оборудование, а также проведут работы по ремонту фасадов зданий. Помимо этого, в план концессионной программы на 2026 год входит замена 2,6 км квартальных трубопроводов на улицах Орловской, Школьной, Пушкарной и Кавказской.

В 2025 году филиал АО «РИР энерго» — «Курская генерация» по концессии модернизировал оборудование 15 муниципальных энергообъектов Курска, среди которых 12 ЦТП и три пункта учета. Также обновили 1 км теплосетей. Как сообщал «Ъ-Черноземье», сумма вложений превысила 238 млн руб.

Всего же за пять лет действия соглашения компания заменила по концессии в Курске 50,8 км городских теплосетей и модернизировала оборудование 28 ЦТП, насосных станций и пунктов учета. Общая стоимость работ превысила 1,2 млрд руб.

Денис Данилов