КРТ даст Ярославлю почти 2 млн квадратных метров жилья

В Ярославле в результате реализации 18 проектов комплексного развития территорий (КРТ) будет построено почти 2 млн кв. м жилья. Об этом мэр Артем Молчанов сказал в ходе прямого эфира «Городских новостей».

«Мы сегодня вошли в восемь проектов в разных районах города. Это почти миллион кв. м жилья. Реализация проектов —порядка 10 лет. Еще в работе у нас находится порядка 10 площадок. И по ним тоже порядка миллиона кв. м жилья предусмотрено для ввода в эксплуатацию»,— сказал господин Молчанов.

Ранее в мэрии сообщали, что первой территорией, отданной под КРТ, стал девятый микрорайон в Заволжском районе. По объекту уже получено разрешение на строительство. Планируемая высота будущих зданий — от 6 до 12 этажей. На территории микрорайона планируется возведение двух детских садов и одной школы.

Алла Чижова