Проект детсада в Тверицах получил заключение экспертизы

Проектная документация и результаты инженерных изысканий для строительства дошкольной образовательной организации на 250 мест в МКР №9 жилого района «Тверицы» в Ярославле получили положительное заключение экспертизы. Согласно Единому госреестру заключений экспертизы проектной документации, заключение датировано 4 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент градостроительства Ярославля Фото: Департамент градостроительства Ярославля

Проект подготовило ОАО институт «Ивановопроект», застройщиком выступает МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мэрия Ярославля проводила аукцион на право комплексного развития незастроенной территории МКР № 9 жилого района «Тверицы», выиграло ООО «Гудград». Территория будет застроена домами в 6-12 этажей, планируется возведение двух детских садов и одной школы, а также торгово-развлекательных комплексов. Весь проект хотят реализовать к 2032 году.

Алла Чижова