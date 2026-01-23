В Новосибирске продали историческое здание по цене в 31,6 млн раз выше стартовой

Историческое здание по адресу ул. Якушева, 142 при начальной стоимости 1 руб. было продано за 31,6 млн руб., сообщил в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Победителем стал специализированный застройщик «Загорские Кварталы».

Купленное здание — один из домов жилого комплекса станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги. «Объект находится в аварийном состоянии и требует восстановления»,— отметил градоначальник. По условиям конкурса инвестор обязан разработать проект реставрации и привести здание в порядок «с соблюдением всех требований по сохранению культурного наследия».

Одновременно инвестор заключил с мэрией долгосрочный договор аренды земельного участка с годовой платой 1 руб.

По данным электронного справочника 2ГИС, одноэтажный дом по ул. Якушева, 142 был возведен в 1912 году. Он относится к числу объектов, связанных с развитием железнодорожной инфраструктуры Новосибирска. Здание было построено для проживания работников железной дороги и их семей.

Михаил Кичанов