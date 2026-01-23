В Удмуртии открыли набор на военную службу в войска беспилотных систем

В Удмуртии открыли набор на военную службу по контракту в войска беспилотных систем (ВБпС) — новый род войск, формирование которого началось в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В состав подразделений входят не только операторы дронов, но и технический персонал, специалисты по обслуживанию БПЛА разного типа, наземных систем и др.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В каждом регионе страны сейчас идет набор желающих на контрактную службу в войска беспилотных систем. К кандидатам есть определенные требования: например, предельный возраст — до 45 лет, наличие высшего или среднего образования»,— сказал инженер пункта отбора на военную службу по контракту Удмуртии лейтенант Дмитрий Конопелько.

Он отметил, что кандидаты, не прошедшие отбор в ВБпС, могут попасть на военную службу в составе других подразделений, востребованными остаются военно-учетные специальности от водителей до стрелков.

Подробнее об условиях ранее писал “Ъ”. Кандидатам предлагают контракт сроком от одного года с ключевой оговоркой, что служба проходит исключительно в ВБпС. На пунктах отбора желающим дают возможность проверить навыки на симуляторах FPV-дронов. Предварительный отбор проводят инструкторы, после чего кандидатов направляют в учебные центры.

«В приоритетном порядке рассматриваются кандидаты с опытом службы в авиационных подразделениях, спецназе и разведке, а также пилоты дронов, авиамоделисты и специалисты в сфере IT, электроники и радиотехники»,— рассказали “Ъ” в Минобороны РФ.

Отбор в ВБпС ведется по всей стране и демонстрирует переход к более четко оформленной модели комплектования подразделений, роль которых заметно выросла за время СВО. По мнению эксперта, речь идет не о резкой перестройке системы подготовки «дроноводов», а о стремлении сделать ее более систематизированной.

Подробнее об этом “Ъ” рассказывал в материале «Боевым дронам ищут пилотов».