По итогам 2025 года средняя стоимость подержанного автомобиля в Татарстане снизилась на 5,1% и составила 1,42 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба «Авто.ру».

За год в Татарстане подержанные автомобили подешевели на 5,1%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ За год в Татарстане подержанные автомобили подешевели на 5,1%

В числе лидеров по снижению цен оказался Mercedes-Benz E-Класс: его цена упала на 24,2% и составила 4,98 млн руб. Также подешевели Renault Logan (–20,8%, до 596 тыс. руб.) и Mercedes-Benz C-Класс (–20,7%, до 1,45 млн руб.).

В целом по России средняя цена подержанных иномарок за год снизилась на 10%, автомобилей российских марок — на 5%. Доля китайских машин на вторичном рынке выросла до 7%, при этом их средняя стоимость за год сократилась на 8%.

Ранее сообщалось, что в октябре в Татарстане средняя стоимость автомобилей с пробегом снизилась на 4,8% и составила 1,47 млн руб.

Анна Кайдалова