В Татарстане за месяц подержанные автомобили подешевели на 4,8%

В октябре средняя стоимость автомобилей с пробегом в Татарстане снизилась до 1,47 млн руб., что на 4,8% меньше сентябрьских показателей. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в сервисе «Авто.ру Оценка».

Сильнее всего в республике подешевели машины модели Kia Rio, их стоимость понизилась на 7,8% или на 537 тыс. руб. BMW 3 Series упал в цене на 7,4% (1,13 млн руб.), а Skoda Octavia — на 6,8% (1,1 млн руб.).

В целом по России средняя цена автомобиля не старше 15 лет с пробегом в октябре опустилась почти до 2 млн руб. Цена отечественных машин держится на отметке в 700 тыс. руб. При этом активность покупателей остается высокой: просмотры объявлений выросли на 17%.

По оценке аналитиков сервиса, рынок постепенно приближается к «точке равновесия» между запросами продавцов и возможностями покупателей.

Анна Кайдалова