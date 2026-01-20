Хоккеисты «Ижстали» проиграли красноярскому «Соколу»

Хоккейный клуб «Ижсталь» потерпел поражение от красноярской команды «Сокол» в домашнем матче в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) 19 января. Игра закончилась со счетом 2:3 в пользу соперника. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Встречались с хорошей, обученной командой, которая грамотно двигает шайбу, мотивирована. Самый главный соперник для нашей команды — это мы сами, все у нас в головах. Треть команды сегодня “отсутствовала”, соответственно, было очень тяжело»,— прокомментировал игру главный тренер ижевской команды Рамиль Сайфуллин.

«Ижсталь» занимает седьмую строчку рейтинга в таблице ВХЛ. За сезон 2025/2026 команда провела 44 игры, из них 26 выиграла. В активе «сталеваров» 56 очков. Последний матч домашней серии пройдет 22 января, оппонентом предстанет «Норильск», что занимает 29-ю строчку рейтинга.

Напомним, 17 января ижевская команда встретилась «Металлургом». «Ижсталь» проиграла со счетом 3:2б.

Владислав Галичанин