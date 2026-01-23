Договор о КРТ в Советском районе заключили со спецзастройщиком «Эколайф»

Областное правительство и администрация Нижнего Новгорода заключили с ООО СЗ «Эколайф» договор о реализации проекта комплексного развития в границах улиц Бориса Панина, Полтавской, Республиканской, Ижорской и Высоковского проезда. Об этом сообщили в Институте развития агломераций Нижегородской области.

Как писал «Ъ-Приволжье», цена права на заключение договора о КРТ составила 406,6 млн руб., увеличившись в 35 раз по сравнению с первоначальной. Площадь территории развития составляет 3,34 га. Инвестор планирует вложить в застройку 2,2 млрд руб. Кроме новых многоквартирных домов в проекте предусмотрено строительство детского сада на 200 мест и поликлиники на 100 посещений в смену.

При расселении и сносе аварийного и ветхого жилого фонда улучшат свои жилищные условия 359 местных жителей, им предоставят 190 новых квартир, отметили в Институте, на площадке которого прошло подписание договора с застройщиком.

Иван Сергеев