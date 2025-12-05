Стоимость КРТ в районе Панина в Нижнем Новгороде выросла на аукционе в 35 раз

ООО «Спецзастройщик "Эколайф"» (г. Ижевск, входит в группу компаний UDS) выиграл аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в границах улиц Бориса Панина, Полтавской, Республиканской, Ижорской и Высоковского проезда в Советском районе Нижнего Новгорода. Цена права на заключение договора о КРТ составила 406,6 млн руб., сообщили «Ъ-Приволжье» в региональном минграде 5 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минград Нижегородской области Фото: Минград Нижегородской области

Как писал «Ъ-Приволжье», начальная стоимость составляла 11,73 млн руб. Таким образом, по итогам торгов она выросла почти в 35 раз.

Территория состоит из трех контуров. В рамках проекта необходимо расселить и снести 20 многоквартирных домов (включая семь аварийных) и один частный дом, чьим собственникам выплатят компенсацию.

На освобожденных участках общей площадью 3,34 га в течение семи лет застройщик должен построить более 47 тыс. кв. м нового жилья. Также проект включает строительство детского сада на 200 мест и поликлиники на 100 посещений в смену. Обязательства инвестора предварительно оценены в 2,2 млрд руб., включая расходы на расселение домов и строительство соцобъектов.