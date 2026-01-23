АСВ начнет выплаты вкладчикам «Нового Московского Банка» до 6 февраля

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что у «Нового Московского Банка» (НМБ) с отозванной лицензией ЦБ наступил «страховой случай». Выплаты вкладчикам банка в АСВ начнутся не позднее 6 февраля, уточнила пресс-служба агентства.

Банк России не только отозвал у НМБ лицензию на операции, но и назначил в банк временную администрацию, отметили в АСВ. Ее функции выполняет агентство под руководством Сергея Миндзяка. Агентство оценило ответственность перед вкладчиками НМБ в 132,5 млрд руб.

Сегодня ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Новый Московский Банк» (НМБ). Причина отзыва — нарушение федеральных законов и нормативных актов регулятора. Кредитная организация фактически не занималась кредитованием экономики. Ссудная задолженность банка (около 10% активов) отличалась крайне низким качеством. Долгое время, указали в ЦБ, банк «проводил в крупных объемах подозрительные операции группы клиентов с признаками "технических" компаний». Несмотря на предупреждения регулятора, руководство и собственники НМБ никак не изменили ситуацию.