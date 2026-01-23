Банк России отозвал лицензию у «Нового Московского Банка»

Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Новый Московский Банк» (НМБ), следует из заявления регулятора. Причина отзыва лицензии связана с тем, что кредитная организация нарушила федеральные законы и нормативные акты ЦБ.

За последний год Банк России неоднократно принимал меры в отношении НМБ, в том числе вводя ограничения на отдельные банковские операции. При принятии нынешнего решения регулятор руководствовался п. 6 ч. 1 ст. 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности», уточнили в пресс-службе.

Под нарушением законов регулятор подразумевает то, что НМБ фактически не занимался кредитованием экономики. Ссудная задолженность банка (около 10% активов) отличалась крайне низким качеством. Долгое время, указали в ЦБ, банк «проводил в крупных объемах подозрительные операции группы клиентов с признаками "технических" компаний». Несмотря на предупреждения регулятора, руководство и собственники НМБ никак не изменили ситуацию.

Данные о незаконных операциях, которые проводил банк, ЦБ направил в правоохранительные органы. Кроме того, регулятор назначил в НМБ временную администрацию в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Та будет управлять компанией до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. «Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены»,— заключили в ЦБ.

Согласно информации на сайте регулятора, НМБ — участник системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернут все направленные в банк деньги. В АСВ пообещали начать выплаты не позднее 6 февраля. Страховая ответственность агентства перед НМБ по состоянию на 1 декабря 2025 года составляет 132,5 млрд руб.

По величине активов НМБ занимал 258-е место в российской банковской системе.