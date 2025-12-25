Относительно ноября цена квадратного метра вторичной недвижимости в Казани увеличилась на 2%, а в годовом выражении рост составил 9,4%. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цена квадратного метра вторичного жилья в Казани за год выросла на 9,4%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Цена квадратного метра вторичного жилья в Казани за год выросла на 9,4%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В конце 2025 года медианная стоимость квадратного метра составила 195 тыс. руб. Медианная полная стоимость вторичных объектов в столице Татарстана достигла 9,3 млн руб. По сравнению с ноябрем показатель вырос на 1,1%, а относительно декабря 2024 года — на 9,2%.

В разрезе типов жилья медианная цена студий в Казани в конце года составила 3,7 млн руб., однокомнатных квартир — 8,1 млн руб., двухкомнатных — 10,1 млн руб., трехкомнатных — 14,4 млн руб.

Анна Кайдалова