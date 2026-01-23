В розыск объявили чиновника из Приангарья по делу о нападении собак на ребенка

В федеральный розыск объявлен председатель комитета по сельскому хозяйству, природным ресурсам и экологии администрации Усть-Кутского района Иркутской области Михаил Тышкивский, сообщили «Ъ-Сибирь» в следственном управлении СКР региона. Ранее в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) по факту нападения бездомных собак на ребенка.

Как уточнили в ведомстве, на судебном заседании следователь ходатайствовал об избрании Михаилу Тышкивскому меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, которая была нарушена. «После этого на работу и связь не выходил. 22 января объявили его в федеральный розыск»,— рассказала «Ъ-Сибирь» старший помощник руководителя управления СКР по Иркутской области Светлана Павликова.

По данным следствия, инцидент с нападением на 10-летнего мальчика произошел днем 5 января в городе Усть-Кут на ул. МК-83. Ребенка от стаи безнадзорных собак спасла женщина, которая выбежала на улицу, услышав лай и крики. Пострадавшего с множественными ранами госпитализировали в районную больницу.

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по этому уголовному делу. 7 января стало известно о задержании правоохранителями Михаила Тышкивского.

Александра Стрелкова