США вышли из ВОЗ с непогашенным долгом в $260 млн

США вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет Bloomberg. При этом страна не погасила долг перед организацией, который к январю 2025 года достиг $260 млн. Распоряжение о выходе из ВОЗ президент США Дональд Трамп подписал почти год назад.

Вашингтон прекратил финансирование организации и отозвал сотрудников ВОЗ из всех офисов и штаб-квартиры, передает агентство сообщение Министерства здравоохранения и социальных служб. США также вышли из руководящих органов и рабочих групп, спонсируемых ВОЗ. При этом высокопоставленный чиновник Минздрава США заявил журналистам, что в законе нет требования погашать долг до выхода из организации.

Министр здравоохранения Роберт Кеннеди и госсекретарь США Марко Рубио составили совместное заявление, в котором обвинили ВОЗ в требованиях компенсации. «Хотя Соединенные Штаты были одним из основателей и крупнейшим финансовым спонсором ВОЗ, организация проводила политизированную, бюрократическую политику, движимую странами, враждебными американским интересам»,— утверждается в заявлении.

Дональд Трамп подписал указ о выходе из ВОЗ в первый день своего второго срока. Президент США обвинил организацию в неэффективных мерах во время пандемии COVID-19 и неспособности продемонстрировать независимость от «ненадлежащего политического влияния». Еще одной причиной выхода из ВОЗ стали платежи, которые, как утверждал Трамп, были выше, чем у других стран.