«Это стало бы дополнительным шансом на выживание для многих семей»

В России начали обсуждать планы введения обязательной досудебной медиации для урегулирования семейных споров. Это зафиксировано в утвержденном Правительством РФ плане по реализации семейной и демографической политики, с которым удалось ознакомиться ТАСС. Согласно документу, полномочиями по проведению процедуры медиации предполагается наделить специальный федеральный орган. Также власти собираются создать реестр медиаторов, которые будут специализироваться на семейных спорах. Инициативу комментирует председатель Ставропольского регионального отделения Федерального союза адвокатов России Нарине Айрапетян:



«Полагаю, введение обязательной медиации принесет больше пользы, чем вреда. Следует отметить, что любое новшество первично вызывает отторжение. Но вместо того, чтобы поддаваться эмоциям и оценивать затраты своих усилий, времени и нервов при расторжении брака, неплохо бы исходить из того, что эта процедура, возможно, вообще поможет сохранить брак. Если есть хоть малейший шанс на это, то я считаю, что надо “брать”.

Да, если что-то является подневольным, разумеется, воспринимается как дополнительная нагрузка. Но ведь нужно учитывать и характер правоотношений. Люди, прежде любившие друг друга и решившие расторгнуть брак, чаще всего находятся в нестабильном эмоциональном состоянии, чувства берут верх над разумом. Достаточно редко возникают ситуации, при которых супруги дают себе время на “подумать”. Ведь разрушить, растоптать и забыть легче, чем создать и сохранить.

В основной своей массе заявления о разводе пишутся трясущимися руками на информационных стойках в участках мировых судей, с подглядыванием в вывешенные на стендах образцы, попытками проконсультироваться с сотрудниками аппарата суда, которые, в свою очередь, пытаются как можно скорее направить заявителя к юристу.

Бывают, конечно, ситуации, когда супруги, все же, доходят до юриста либо действуют сами, но уже обдуманно, взвешенно, понимая и осознавая все последствия принятия такого судьбоносного решения. Но, если ориентироваться на большинство, то в таком состоянии прибегать к помощи сторонних специалистов (психологов, медиаторов на добровольной основе) — это удел тех пар, которые, действительно, хотят что-то сохранить. И вот в такой ситуации превращение медиативной процедуры в обязательную будет дарить семьям шанс на выживание.

Следует также отметить, что судьи, рассматривающие подобные дела, в редких случаях проявляют равнодушие и хладнокровие.

Во всех процессах, в которых мне довелось участвовать, судьи пытались оценить ситуацию на предмет возможности сохранить семью. Но, в силу объективных причин, у судей нет возможности делать это долго и усердно.

Поэтому они ограничиваются несколькими вопросами и полученными на них ответами. Если чувствуется уверенность в голосе отвечающего, суд без раздумий назначает следующую дату заседания либо сразу принимает решение о расторжении брака.

Полагаю, что работа с медиаторами будет несколько иная. Очень бы не хотелось, чтобы она была формализована и ее смысл был нейтрализован ощущением некоторой “принудительности”. Хочется, чтобы коллеги на совесть отрабатывали каждый случай и там, где можно сохранить семьи, сохраняли их».