Ижевский мехзавод направил 450 млн рублей на развитие производства в 2025 году

Ижевский механический завод («ИМЗ», входит в группу компаний «Калашников») вложил 450 млн руб. в модернизацию производства в 2025 году. На эти средства было закуплено свыше 40 единиц нового оборудования для производственных дивизионов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Инвестиции нацелены на наращивание производственной мощности предприятия и увеличение выпуска особо востребованной продукции. В 2026 году мы продолжим модернизацию оборудования»,— отметил директор «ИМЗ» Михаил Мельников.

Половина закупки — это испытательное оборудование, моечные, сушильные и окрасочные камеры, а также станки для механической обработки изделий в дивизионе производства спецтехники.

Заготовительно-металлургическое производство предприятия пополнилось десятком единиц технологического оборудования. В их числе — несколько шахтных печей и индукционный плавильный комплекс.

В дивизионе инструментального производства запущены два станка — электроэрозионный прошивной и резьбошлифовальный.

Напомним, ранее «ИМЗ» в полном объеме выполнил годовые поставки пистолетов Лебедева компактных (ПЛК). Они приняты на вооружение с 2021 года, на серийное производство — с 2022 года.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят «Ижевский механический завод», «Ижевские беспилотные системы», «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» является наследником Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.

