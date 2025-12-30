«ИМЗ» выполнил годовые контракты по поставкам пистолета Лебедева

Ижевский механический завод («ИМЗ», входит в группу компаний «Калашников») в полном объеме выполнил годовые контракты по поставкам пистолетов Лебедева компактных (ПЛК). В числе заказчиков — несколько силовых ведомств РФ, сообщает пресс-служба предприятия. По итогам года оборонный завод «значительно нарастил» производство ПЛК, отметил коммерческий директор «ИМЗ» Олег Сапожников.

ПЛК принят на вооружение в 2021 году. Серийное производство началось в конце 2022 года. «ПЛК является первым отечественным образцом короткоствольного оружия в компактном классе, созданным под патрон 9х19 мм»,— говорится в сообщении. Напомним, в 2023 году «ИМЗ» поставил силовым ведомствам РФ более 10 тыс. ПЛК. Контракты были выполнены в срок и в полном объеме.

Напомним, в 2023 году ИМЗ поставил силовым ведомствам РФ более 10 тыс. ПЛК. Контракты были выполнены в срок и в полном объеме. Ранее «Калашников» завершил контракт 2025 года на поставку барражирующих боеприпасов «КУБ-2».

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят «Ижевский механический завод», «Ижевские беспилотные системы», «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» является наследником Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.