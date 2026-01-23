«Россети Сибирь» ищет банки для привлечения кредитов на 15,6 млрд рублей
ПАО «Россети Сибирь» объявило два аукциона на право заключения кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии общим лимитом 12 млрд руб. Стоимость контрактов составила 9,1 млрд руб. и 6,5 млрд руб. соответственно, указывается на портале госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 февраля, итоги планируется подвести 11 марта.
Согласно конкурсной документации, лимит кредитных линий составит 7 млрд руб. и 5 млрд руб. Средства заемщик намерен привлечь для финансирования хозяйственной деятельности.
Срок действия договора — 60 месяцев. Средства должны быть предоставлены траншами на срок до 36 месяцев. Максимальный размер процентной ставки рассчитывается как ключевая ставка Банка России плюс 10% годовых. Кредиты привлекаются без обеспечения.