В Туве осудят сотрудницу минстроя за хищение 8 млн рублей у 27 человек

В Кызыле (Республика Тыва) осудят местную жительницу по делу о хищении 8 млн руб. под видом продажи земельных участков. Ей вменяют в вину ч.2 и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает управление МВД региона.

По версии следствия, фигурантка дела работала в министерстве строительства республики. С июня 2023-го по декабрь 2024 года она, находясь в отпуске по уходу за ребенком, имела доступ к электронной служебной почте отдела ведомства.

По данным полиции, через почту злоумышленница получила сведения о реализации проекта «Индивидуальная программа социально-экономического развития» Тувы на 2020-2024 годы, в рамках которого планировалось строительство жилых комплексов в районе села Сукпак и поселка городского типа Каа-Хем. Мошенница, ссылаясь на эту программу, предлагала своим знакомым приобрести земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. В зависимости от месторасположения и площади участка аферистка получала от 30 тыс. до 400 тыс. руб.

От ее действий таким образом пострадали 27 человек. В ходе предварительного следствия материальный ущерб обвиняемая возместила частично — в размере более 1,5 млн руб.

Александра Стрелкова