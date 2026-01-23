Владелец кафе в Балезино, виновный в массовом отравлении, выплатил компенсации

Владелец балезинского кафе «Вольдемар», продукцией которого отравились 19 человек, выплатил компенсацию в пользу двух пострадавших подростков, перенесших острый гастроэнтерит. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Массовое отравление жителей произошло в декабре 2024 года. От острой кишечной инфекции тогда пострадали 19 человек, 16 из них — дети. Трое, включая одного работника кафе, были госпитализированы. В заведении обнаружили нарушения СанПиН. Пострадавшие заказывали роллы, картофель фри, пиццы и другие продукты. Кафе было закрыто на три месяца.

Осенью 2025 года 65-летнего предпринимателя признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, что повлекло массовое заболевание людей (ст. 236 УК). Он был оштрафован на 280 тыс. руб. Экспертиза выявила наличие бактерий кишечной палочки и сальмонеллы в приготовленных в кафе роллах и пицце.

Мировое соглашение по двум подросткам 2013 и 2014 года рождения утвердил Балезинский райсуд Удмуртии. Ответчик выплатил компенсацию морального вреда в день подписания. Ранее судебная инстанция утвердила еще четыре мировых соглашения с аналогичными требованиями в пользу пострадавших детей.