Владелец кафе в Балезино оштрафован по делу об отравлении 19 человек

Суд признал 64-летнего владельца кафе «Вольдемар» в поселке Балезино виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, что повлекло массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, ему назначен штраф в размере 280 тыс. руб.

Предприниматель допустил к работе с продуктами питания сотрудника, являющегося носителем кишечной инфекции. Экспертиза выявила наличие бактерий кишечной палочки и сальмонеллы в приготовленных в кафе роллах и пицце.

Напомним, в декабре кафе «Вольдемар» в поселке Балезино в Удмуртии закрыли на три месяца по делу о массовом отравлении жителей. От острой кишечной инфекции пострадали 19 человек, 16 из которых дети. Троих жителей госпитализировали, включая одного сотрудника кафе.

Анастасия Лопатина