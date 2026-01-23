Полиция накрыла наркопритон в Братске
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Братское» пресекли деятельность притона в Центральном районе города, сообщил Telegram-канал антинаркотической комиссии в Иркутской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ (содержание притонов или предоставление помещений для потребления наркотических веществ).
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Как установила полиция, ранее судимый 47-летний местный житель систематически предоставлял наркозависимым свое жилье для употребления запрещенных веществ. В его доме оперативники обнаружили и изъяли шприцы и пластиковые бутылки, с помощью которых употреблялись наркотики. Подозреваемый в момент медицинского освидетельствования находился в состоянии наркотического опьянения.
В отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.