Полиция накрыла наркопритон в Братске

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Братское» пресекли деятельность притона в Центральном районе города, сообщил Telegram-канал антинаркотической комиссии в Иркутской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ (содержание притонов или предоставление помещений для потребления наркотических веществ).

Как установила полиция, ранее судимый 47-летний местный житель систематически предоставлял наркозависимым свое жилье для употребления запрещенных веществ. В его доме оперативники обнаружили и изъяли шприцы и пластиковые бутылки, с помощью которых употреблялись наркотики. Подозреваемый в момент медицинского освидетельствования находился в состоянии наркотического опьянения.

В отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Михаил Кичанов