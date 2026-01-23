Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Красноярске требуют $350 тысяч за похищенного подростка

Возбуждено уголовное дело по факту похищения 14-летнего школьника в Красноярске, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации ведомства, накануне, 22 января, в следственные органы обратился житель коттеджного поселка Серебряный бор с заявлением об исчезновении сына. По предварительной версии следствия, 22 января вечером подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неустановленным лицом. Позже на телефон отца мальчика в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа $350 тыс., а также видеообращение самого подростка. В нем он просит выполнить условия, выдвинутые похитителем.

В прокуратуре рассказали, что 22 января поздно вечером отец школьника, вернувшись домой, не обнаружил сына, а из сейфа пропали 3 млн руб. В переписке в мессенджере злоумышленники требовали выкуп в 10 раз больше украденной суммы. В настоящее время правоохранители проверяют версию о том, что подросток может действовать под влиянием мошенников.

Илья Николаев

