Дело о насилии над третьеклассником передали в управление СКР региона

Уголовное дело, возбужденное по факту насилия над третьеклассником в школе Челябинска отделом Тракторозаводского района, передали для расследования в третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Передать материалы поручил исполняющий обязанности руководителя регионального управления СК Константин Правосудов. По версии следствия, в сентябре 2025 года сотрудники одной из городских школ ненадлежаще исполнили свои обязанности. Это привело к изнасилованию третьеклассника тремя его сверстниками восьми и девяти лет.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи допрашивают работников и учеников школы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, которых необходимо привлечь к уголовной ответственности.

Виталина Ярховска