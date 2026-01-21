Главе СК доложат об обстоятельствах насилия над третьеклассником в Челябинске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Константину Правосудову доложить об обстоятельствах инцидента в школе регионального центра, сообщает пресс-служба госоргана. По данным СМИ, в одной из гимназий третьеклассники насиловали сверстника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации СК, в сентябре 2025 года трое учащихся совершили противоправные действия в отношении одноклассника. Следственные органы СКР по региону возбудили уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Мать потерпевшего обратилась за помощью к Александру Бастрыкину.

По данным СМИ, все происходило на переменах в школьном туалете в течение нескольких дней. Заметив конфликт между детьми, классный руководитель рассказала об этом матери. Спустя время мальчик признался в случившемся.

Виталина Ярховска