За ночь над Россией сбили 12 беспилотников

В ночь на 23 января силы ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ над пятью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Больше всего беспилотников сбили над Белгородской областью — 7 БПЛА. Два дрона уничтожили над Воронежской областью, по одному беспилотнику — над Брянской, Пензенской и Астраханской областями.

Губернатор Белгородской области сообщал, что из-за удара БПЛА по автомобилю был ранен мирный житель. Ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения. В аэропорту Пензы из-за воздушной опасности ночью ввели временные ограничения. Из-за удара беспилотника в Пензе загорелась нефтебаза, сообщил губернатор области Олег Мельниченко. По предварительным данным, никто не пострадал.