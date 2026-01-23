«Уральские авиалинии» предупредили о возможных задержках в Кольцово из-за мороза

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предупредила о возможных небольших отклонениях в расписании рейсов на отправление из Екатеринбурга и прибытие. Как сообщили в пресс-службе компании, это связано с аномально низкими температурами в городе. В настоящее время прием и выпуск воздушных судов в Кольцово осуществляются в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным компании, в Екатеринбурге похолодало до -32°, а ночью на взлетно-посадочной полосе Кольцово была зафиксирована температура -37°. Возможность задержек связана с необходимостью дополнительного обогрева систем самолетов, двигателей и салона. Инженерно-техническая и наземная службы авиакомпании работают в усиленном режиме.

Прошедший четверг стал одним из самых холодных дней XXI века в Екатеринбурге — 22 января среднесуточная температура опустилась до -28,5°, что на 15,2° ниже нормы. Днем 23 января в городе ожидается -24°..-26°, в основном малооблачно, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 0-5 м/с.

Ирина Пичурина