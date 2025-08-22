Английский язык в 5-7 классах урежут до двух часов в неделю

Минпросвещения предложило сократить до двух уроков в неделю время изучения иностранного языка в 5-7 классах. Об этом говорится в проекте приказа министерства.

Сокращение предложено «в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени», сказано в пояснительной записке. «Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане», — указывают авторы. С таким объемом учебных часов «базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен», полагают в Минпросвещения.

В пояснительной записке также отмечается, что с 2026/2027 учебного года вводится новый учебный предмет — «Духовно-нравственная культура России». На его изучение в 5 классе отводится 17 часов, в 6-7 классах — по 34 часа.