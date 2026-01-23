Экс-мэра Усть-Куты по апелляции защиты приговорили к 9,5 годам колонии

Иркутский облсуд рассмотрел апелляционное представление защиты на приговор бывшему мэру Усть-Куты (Иркутская область) Александру Душину. Его признали виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), а также причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ) и назначили 9,5 года колонии строгого режима. Кроме того, подсудимого обязали выплатить штраф в размере десятикратной суммы взятки — 13,7 млн руб. — и лишили права занимать должности в органах местного самоуправления на шесть лет, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Иркутское отделение Партии «Единая Россия» Александр Душин

Фото: Иркутское отделение Партии «Единая Россия»

Как писал «Ъ-Сибирь», приговор Александру Душину был вынесен в августе 2024 года. Тогда по решению Усть-Кутского горсуда ему назначили четыре года условно. Сторона обвинения при этом требовала назначить экс-чиновнику до 10 лет лишения свободы. В январе 2025-го Иркутский облсуд отменил решение предыдущей инстанции и ужесточил бывшему чиновнику приговор до 10 лет лишения свободы. В сентябре Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) приступил к рассмотрению жалобы адвокатов Александра Душина.

Александр Душин был задержан правоохранителями в начале октября 2020 года в аэропорту Иркутска. По версии следствия, в 2019 году от имени администрации муниципального образования чиновник заключил с фирмой контракт на выполнение работ по благоустройству территории сквера у спортивного стадиона «Водник». Позже обвиняемый подписал акты о приемке работ, несмотря на то, что часть из них не была выполнена. Подрядчик получил 40 млн руб., из них более 5 млн руб. — за невыполненные работы. За это, считают правоохранители, Александр Душин получил взятку в 1 млн руб.

Кроме того, в конце апреля 2020 года в урочище Лупилово Усть-Кутского района он избил заммэра Усть-Кутского района Михаила Барса, считает следствие.

Александра Стрелкова