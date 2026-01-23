Маск назвал проблему старения решаемой

Человечество сможет победить старение после того, как выявит фундаментальные причины этого процесса. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск на Всемирном экономическом форуме в Давосе во время выступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Denis Balibouse / Reuters Илон Маск

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Илон Маск предположил, что причина старения — «невероятно очевидная» вещь. «Причина, по которой я говорю, что это не тонкая вещь, заключается в том, что все клетки в вашем теле стареют практически с одинаковой скоростью»,— сказал господин Маск. Он добавил, что никогда в жизни не видел человека с молодой правой рукой и старой левой.

Однако основатель Tesla и SpaceX признал, что пока посвятил этому вопросу слишком мало времени. По мнению господина Маска, биологическая природа старения предусматривает понятный механизм, который в будущем наука научится контролировать.

Вопрос бессмертия обсуждали президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин во время визита российского президента в Китай в сентябре 2025 года. Они рассуждали, сможет ли человек жить до 150 лет. По пути к воротам Тяньаньмэнь в Пекине, где проходил военный парад, главы двух стран говорили о трансплантации органов и медицинском прогрессе. Об этом писали Reuters, Bloomberg и другие СМИ со ссылкой на запись их разговора, отрывок которого случайно попал в прямой эфир.