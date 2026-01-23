В Челябинске замгендиректора технопарка «Тракторозаводский» отправили в СИЗО

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу генерального директора технопарка ООО «Технопарк "Тракторозаводский"» Сергея Неврова, обвиняемого в получении взяток. Он пробудет в СИЗО до 14 марта 2026 года, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Сергея Неврова задержали 21 января. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», следствие полагает, что в 2022-2025годах топ-менеджер технопарка получил от представителей и руководства одного из заводов две взятки общей суммой 6,7 млн руб. за беспрепятственное продление договоров аренды имущества производственного помещения без увеличения стоимости ежемесячных платежей.

Уголовные дела также возбуждены в отношении директора производственного предприятия по обвинению в даче взятки и советника Сергея Неврова за посредничество.

Ольга Воробьева