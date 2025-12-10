Bloomberg: SpaceX хочет провести рекордное IPO на сумму более $30 млрд

Американская SpaceX хочет провести IPO на сумму более $30 млрд, что может стать рекордом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, компания намерена оценить свою стоимость в $1,5 трлн.

По данным агентства, руководство и консультанты SpaceX хотят вывести компанию на биржу в середине-конце 2026 года. Сроки IPO могут измениться в «зависимости от рыночной конъюнктуры и других факторов», в том числе их могут сдвинуть на 2027 год, уточнил один из источников.

SpaceX намерена направить часть привлеченных средств на строительство дата-центров в космосе, в том числе на закупку нужных для них чипов, рассказали два собеседника Bloomberg. Ожидается, что в 2025 году выручка компании составит около $15 млрд, а к 2026 году она увеличится до $22–24 млрд, при этом большую часть прибыли приносит спутниковая связь Starlink.

SpaceX была основана в 2002 году, но до сих пор не размещала акции на бирже. Компания обслуживает миссии коммерческих спутниковых компаний и государственных агентств, в том числе NASA. На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что SpaceX объявила инвесторам о возможном первичном размещении акций во второй половине 2026 года.