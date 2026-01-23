«Сибирь» в гостях обыграла лидера КХЛ

Новосибирская «Сибирь», которая борется за выход в зону плей-офф сезона 2025/2026 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одержала гостевую победу над лидером регулярного первенства — магнитогорским «Металлургом». Матч прошел 22 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В первом периоде счет не был открыт, а во втором команды обменялись голами. На шайбу новосибирца Ильи Талалуева ответил точным броском уралец Егор Яковлев. Исход матча решился на 58-й минуте. Воспользовавшись тем, что хозяева остались втроем из-за удалений, Антон Косолапов установил окончательный счет — 2:1.

«Понимали, против какого соперника будем играть. Они в огне, много забивают, команда очень хорошо играет в атаке, прекрасно понимали и ждали своего шанса. Здорово ловили шайбы на себя, в конце воспользовались шансом пять на три»,— сказал после матча главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков (цитата по сайту клуба).

Новосибирцы идут на восьмом месте в конференции «Восток» КХЛ. Их преследует также претендующий на место в плей-офф хабаровский «Амур», у которого на четыре очка и два проведенных матча меньше.

Валерий Лавский