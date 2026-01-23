Самолет «Якутии» вынужденно сел в Красноярске из-за обледенения клапана

Незапланированную посадку в Красноярске по технической причине совершил Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс из Новосибирска в Якутск. Самолет приземлился в штатном режиме ночью 23 января, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что через час после взлета экипаж зафиксировал снижение давления в салоне воздушного судна. По предварительным данным, причиной стало обледенение клапана системы наддува самолета из-за морозов. Назначена комиссия МТУ Росавиации.

Резервное воздушное судно вылетело из Москвы в Красноярск, чтобы доставить пассажиров в Якутск. Ориентировочное время вылета в Якутск — 13:40 по местному времени. Красноярской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия.

Александра Стрелкова